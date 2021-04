Donner une suite à la belle semaine (3-2 à Munich et 4-1 à Strasbourg) qui s’achève, c’est l’ambition du PSG avant le choc européen de mardi soir. Consultant de France Bleu Paris, Eric Rabesandratana, se montre confiant.

“La maitrise affichée hier est rassurante pour le match de mardi contre le Bayern. Toutes les zones d’ombre ont été balayées par la bonne gestion d’effectif de Pochettino. Aucun blessé, des joueurs qui ont pu se reposer ou gérer leur physique, c’est plutôt très bien. Kimpembe et Mbappé ont joué, mais en gérant, et en étant efficaces. Danilo a pu travailler son positionnement, et il a donné une passe décisive à Sarabia en plus. En cas d’indisponibilité de Diallo, on peut le voir à ce poste de défenseur central. On verra. Pas sûr qu’on le voit en revanche au milieu de terrain si Diallo peut jouer parce qu’il y a un bon retour de Paredes. Il devrait réintégrer l’équipe-type. On verra tout ça demain et après-demain mais la dynamique est bonne. On va aussi retrouver Neymar, Verratti, Di Maria, c’est plutôt du luxe. Le point noir, c’est l’absence de Marquinhos. Pour Navas, il semblerait qu’il soit sorti par précaution. Je pense que les Parisiens sont prêts à recevoir le Bayern. Il faudra être à 100% et surtout avec un état d’esprit proche de la perfection. Parce que l’ogre bavarois n’a pas dit son dernier mot. Il faudra confiance, respect et détermination. On a largement les qualités pour répondre à l’opposition. Et poursuivre l’aventure en Ligue des champions pour notre plus grand bonheur, je l’espère”, a commenté l’ancien capitaine du PSG ce matin sur les ondes.