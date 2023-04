L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Lens désigné

Le PSG compte six points d’avance sur Lens à huit journées de la fin. Samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), les deux équipes s’affrontent. L’arbitre de ce choc de la 31e journée de Ligue 1 a été désigné.

Le PSG veut s’offrir son onzième titre de champion de France. Pour cela, il lui reste huit matches. Il compte six points d’avance sur Lens, son prochain adversaire. Ce samedi, cette rencontre – au Parc des Princes – s’apparente un peu comme le match du titre. Ce mardi, la Ligue 1 a dévoilé le nom de l’arbitre de ce choc de la 31e journée. Il s’agit de Willy Delajod. L’homme en noir de 30 ans sera assisté Philippe Jeanne et Erwan Finjean.

Au sifflet d’un match du PSG pour la cinquième fois

Mathieu Vernice officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Alexandre Castro et Florent Batta. Cette saison, Monsieur Delajod a déjà arbitré à quatre reprises le PSG. Lors des matches en Ligue 1 contre Montpellier (2e journée, 5-2), Lille (24e journée, 4-3) et lors de la défaite contre Rennes (0-2) lors de la 28e journée. Il était également au sifflet lors du 16e de finale de Coupe de France contre le Pays de Cassel (0-7). Il a également arbitré trois rencontres de Lens pour deux victoires et un nul. En 20 matches de Ligue 1, il a distribué 70 cartons jaunes mais aucun carton rouge. Il a également sifflé huit penaltys.