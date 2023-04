Le PSG prêt à écouter les offres pour Ekitike ?

Prêté avec option d’achat (35 millions d’euros) par Reims au PSG l’été dernier, Hugo Ekitike n’a pas réussi à s’imposer dans la rotation du club de la capitale. L’attaquant (20 ans) pourrait quitter les Rouge & Bleu cet été.

Hugo Ekitike a rejoint le PSG l’été dernier. Avec la MNM devant lui, il savait qu’il ne serait pas un titulaire indiscutable au sein des Rouge & Bleu. Mais il s’attendait à jouer un peu plus (27 matches, 10 titularisations 1096 minutes de jeu, 4 buts, 3 passes décisives). Malgré ce faible temps de jeu, il ne compterait pas quitter le club de la capitale d’après les dernières rumeurs. Du côté du PSG, la donne serait différente. Les dirigeants parisiens seraient prêts à se séparer de leur longiligne numéro 44.

L’échec du joueur a été acté par la direction

L’Equipe assure que Luis Campos, à l’origine de sa venue l’été dernier, était persuadé qu’il serait l’avenir du PSG. « Vitesse, efficacité, capacité à jouer dos au but : Ekitike réunissait les qualités pour devenir à moyen terme un titulaire au poste de numéro 9. » En interne, on se félicitait du recrutement d’un espoir « made in France ». Mais huit mois plus tard, la donne a changé. « L’échec Ekitike a été acté par la direction. Une porte de sortie lui sera cherchée cet été. L’Equipe assure que « le projet devait s’étaler sur plusieurs années. L’apprentissage sur une première saison, avant une phase de performance plus importante. Le club et son joueur avaient imaginé faire un point sur sa situation après ces deux années. » Le changement de plan n’a pas encore été expliqué à Ekitike ou son entourage assure l’Equipe. S’il est réellement mis sur le marché, Hugo Ekitike aura des prétendants. « Les dirigeants parisiens devront faire des sacrifices sur le transfert ou le pourcentage du salaire pris en charge en cas de prêt« , indique le quotidien sportif. Avant de signer au PSG, Newcastle, Francfort, l’AC Milan et la Juventus Turin s’intéressaient à lui. « Tous ces clubs seront actifs offensivement cet été.«