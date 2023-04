Finalement pas d’intérêt du PSG pour Jean-Clair Todibo ?

Cet été, le PSG cherchera à se renforcer à plusieurs postes. Même si Milan Skriniar doit arriver, les dirigeants parisiens voudraient encore recruter au poste de défenseur central. Mais Jean-Clair Todibo ne serait pas sur la liste.

Avec l’incertitude sur l’avenir de Sergio Ramos et la blessure de Presnel Kimpembe, qui va l’éloigner des terrains jusqu’à l’automne, le PSG serait à la recherche d’un défenseur central lors du mercato estival. Même si Milan Skriniar doit arriver, le PSG compte encore recruter en défense centrale. Plus tôt ce matin, on évoquait un intérêt des dirigeants parisiens pour Jean-Clair Todibo.

Todibo n’est pas une piste du PSG selon Rothen

Récemment convoqué en équipe de France, Jean-Clair Todibo réalise une bonne saison sous le maillot de Nice. Des prestations qui attisent les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Mais selon les informations de Jérôme Rothen, l’ancien du FC Barcelone ne serait pas dans les plans des dirigeants du PSG. Pour renforcer leur défense, les Rouge & Bleu semblent donc avoir d’autres pistes en tête. Il faut attendre les prochaines semaines pour savoir sur qui le PSG compte se pencher pour renforcer sa défense.