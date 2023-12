L’arbitre de la rencontre entre le PSG et Metz dévoilé

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus Sport), le PSG reçoit Metz dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1. L’arbitre de la rencontre a été désigné.

Le PSG va terminer son année 2023 avec la réception – au Parc des Princes – du FC Metz dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1. Après son match nul dans les dernières secondes face à Lille hier soir (1-1), le club de la capitale voudra terminer sur une victoire devant son public avant la trêve hivernale. Avec un succès, il maintiendrait son avance de cinq points en tête du championnat, voire augmenterait cette dernière en cas de mauvais résultat de Nice contre Lens. Cette rencontre contre les Grenats sera arbitrée par Monsieur Ruddy Buquet.

Il arbitra pour la deuxième fois le PSG cette saison

L’homme en noir sera assisté par Guillaume Débart et Julien Pacelli. Olivier Thual officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Yohann Rouinsard et Stéphane Bré. Monsieur Buquet sera au sifflet d’un match du PSG pour la deuxième fois de la saison, après le succès contre Montpellier (3-0) – au Parc des Princes – le 3 novembre dernier lors de la onzième journée de Ligue 1. Ce sera une première pour le FC Metz. En huit matches de Ligue 1, Ruddy Buquet a distribué 31 cartons jaunes, deux cartons rouges et sifflé deux penalties.