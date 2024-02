L’arbitre de la rencontre entre Nantes et le PSG dévoilé

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG se déplace à Nantes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. L’arbitre de cette rencontre a été désigné.

Cette semaine, le PSG a réussi son huitième de finale aller de la Ligue des champions en s’imposant – au Parc des Princes – contre la Real Sociedad (2-0). Demain soir, les Parisiens retrouvent les terrains avec un déplacement à la Beaujoire pour y défier le FC Nantes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Le club de la capitale voudra poursuivre sur sa lancée et maintenir sa très belle avance en tête du championnat, voire l’accentuer. L’arbitre de cette rencontre a été dévoilé, il s’agit de Jérôme Brisard.

Déjà arbitré le match aller

L’homme en noir de 37 ans sera assisté par Alexis Auger et Thomas Luczynski. Marc Bollengier officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Hamid Guenaoui et Wilfried Bien. Monsieur Brisard a arbitré à trois reprises un match du PSG cette saison, dont le match aller entre les deux équipes (15e journée, 9 décembre, 2-1). Il était aussi au sifflet lors des victoires contre le Stade Brestois (2-3, 10e journée, 29 octobre) et contre Lens (18e journée, 0-2, 14 janvier). Toutes compétitions confondues, Jérôme Brisard a distribué 65 cartons jaunes, trois cartons rouges et sifflé cinq penaltys en 18 rencontres.