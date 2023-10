L’arbitre de la rencontre entre Rennes et le PSG dévoilé

Après son match contre Newcastle, le PSG se déplacera de nouveau à Rennes dimanche soir (20h45, Prime Video). L’arbitre de la rencontre a été désigné.

Avant une nouvelle trêve internationale, le PSG doit jouer encore deux matches. Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), les Parisiens se rendent à Newcastle dans le cadre de la deuxième journée de phase de poules de la Ligue des Champions. Quatre jours après, nouveau déplacement, cette fois-ci à Rennes, en clôture de la huitième journée de Ligue 1. Après son match nul contre Clermont (0-0), le week-end dernier, le club de la capitale voudra retrouver le goût de la victoire au Roazhon Park pour rester proche de la tête du championnat. Ce mardi, le nom de l’arbitre au sifflet lors de Rennes / PSG a été dévoilé. Il s’agit de Benoît Bastien.

Il avait déjà arbitré le Rennes / PSG de la saison dernière

L’homme en noir de 40 ans sera assisté par Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu. Mathieu Vernice officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Eric Wattellier et Cyril Gringore. Cette saison, il a arbitré quatre matches de Ligue 1, mais aucun du PSG et de Rennes. Il a distribué 22 cartons jaunes et aucun carton rouge. La saison dernière, il a arbitré quatre rencontres du PSG (deux victoires, un nul, une défaite), dont le déplacement à Rennes lors de la 19e journée de Ligue 1 le 15 janvier 2023 (1-0). Il a également été au sifflet de trois rencontres du Stade Rennais (un nul, une victoire, une défaite).