L’arbitre de la rencontre PSG / OGC Nice dévoilé

La retour du Paris Saint-Germain approche à grand pas ! Le nom de l’arbitre de la rencontre de la 5e journée de Ligue 1 face l’OGC Nice est déjà connu.

Vendredi soir, 21h00, le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des Princes pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Un nouveau choc pour les Parisiens qui auront à coeur de remporter cette rencontre pour bien commencer la série de grands rendez-vous. Pour ce retour à la maison, la rencontre se tiendra entre les mains de l’expérimenté Monsieur Clément Turpin. Il sera épaulé par ses arbitres assistants Nicolas Danos et Erwan Finjean, avec Hakim Ben El Hadj en 4e arbitre. Le camion de la VAR sera habité par Yohann Rouinsard et Dominique Julien.

Son deuxième match cette saison

L’arbitre de la Finale de la Ligue des Champions 2022 arbitrera son deuxième match de la saison en Ligue 1, sa première fois pour les deux équipes. La saison dernière, il avait arbitré à 5 reprises le PSG, dont 4 victoires contre Lille, Strasbourg et les deux classiques face à l’OM, et 1 défaite contre Monaco (3-1). Durant la saison dernière, l’arbitre de 41 ans a distribué 55 cartons jaunes, 2 double sanctions et 4 cartons rouges directs. Pour son seul match encadré cette saison (Montpellier – Le Havre), c’est 3 cartons jaunes qui ont été sortis. Les joueurs sont prévenus.