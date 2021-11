PSG / Nice : Clément Turpin au sifflet

Le PSG se prépare pour une nouvelle semaine avec deux belles affiches au programme en Ligue 1. Les Rouge & Bleu recevront l’OGC Nice dès ce mercredi avant un déplacement sur la pelouse du RC Lens en fin de semaine. Ce lundi, les arbitres de la 16e journée du championnat ont été dévoilés. Le choc entre les Parisiens et Niçois sera arbitré par Clément Turpin. Il sera assisté par Nicolas Danos et Cyril Gringore. Johan Hamel sera le quatrième arbitre. Enfin, Hamid Guenaoui et Cyril Mugnier officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo.

L’homme en noir de 39 ans a arbitré une fois le PSG cette saison, lors de la victoire contre Lyon (2-1) au Parc des Princes lors de la 6e journée de Ligue 1. Il a également été au sifflet lors d’un match de Nice. Le nul contre Marseille lors de la 3e journée (match reporté au 27 octobre en raison d’incidents avec les supporters). En 7 matches de Ligue 1, il a distribué 26 cartons jaunes et 1 carton rouge.