Les coulisses du succès du PSG contre Marseille

Deux semaines après avoir perdu en huitièmes de finale de Coupe de France, le PSG retrouvait le Vélodrome hier soir et a surclassé l’OM (0-3). Comment les Parisiens ont construit cette très belle victoire.

En clôture de la 25e journée de Ligue 1, le PSG s’est largement imposé contre Marseille lors du dernier Classico de la saison (0-3). Grâce à Kylian Mbappé (deux buts, une passe décisive) et Lionel Messi (un but, deux offrandes), le club de la capitale s’est offert sa plus belle victoire de l’année 2023. RMC Sport a dévoilé comment les joueurs de Christophe Galtier avaient construit son succès face à l’ennemi historique.

La victoire contre Lille, un électrochoc ?

Le média sportif indique qu’en interne, on pense que la victoire au scénario fou du PSG contre Lille (4-3) a eu l’effet d’un électrochoc. Ce succès « a permis de préparer le choc contre le grand rival dans un environnement moins pesant. Encore une semaine avant, dans le vestiaire visiteur de Monaco, il était déjà question de crever l’abcès et soigner les maux d’un groupe qui perdait confiance. » C’est pour cela que Luis Campos a eu une discussion musclée avec Neymar assure RMC Sport. « Le ton de l’échange a marqué certains joueurs et pas forcément les plus jeunes. L’objectif recherché, à savoir libérer certains éléments du groupe en montrant que personne ne peut se cacher, a peut-être été atteint. »

Revenir à des choses plus basiques

RMC Sport explique aussi que Christophe Galtier avait décidé de revenir à un schéma qui avait fonctionné en début de saison au PSG. Le coach parisien, comme Luis Campos, a répété « aux joueurs, notamment aux milieux, qu’il fallait revenir à des choses plus basiques. » Pour être plus clair, jouer simple et avec confiance. Les prestations de Vitinha et Fabian Ruiz ont dû plaire au duo Galtier–Campos. Pour bonifier ce très bon match et inverser la tendance de manière très nette, « le staff sait qu’il a besoin de faire un résultat le 8 mars contre le Bayern« , conclut le média sportif.