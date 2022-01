Après s’être qualifié en 8e de finale de la Coupe de France contre Vannes hier soir, le PSG se déplacera au Groupama Stadium ce dimanche pour y affronter l’Olympique Lyonnais (20h45, Prime Video). Même si l’OL est 13e du championnat, cette rencontre sera le premier choc de l’année pour les hommes de Mauricio Pochettino. L’arbitre du match vient d’être désigné par la LFP.

Cette rencontre dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1 sera arbitré par François Letexier. Il sera assisté par Mehdi Rahmouni et Erwan Finjean. Bastien Dechepy sera le quatrième arbitre. Hamid Guenaoui et Yohann Rouinsard officieront en tant qu’arbitres assistants vidéo. François Letexier a arbitré à 13 reprises cette saison. Il a distribué 57 cartons jaunes et 6 cartons rouges. L’arbitre français a arbitré le PSG à deux reprises cette saison, lors de Reims / PSG le 29 août (0-2) et lors de Lens / PSG le 4 décembre (1-1).