Le PSG aurait envisagé un échange entre Kean et Icardi

Arrivé à l’été 2020, Mauro Icardi ne rend pas pleine satisfaction aux dirigeants parisiens. Depuis plusieurs semaines, le PSG envisage de se séparer de son attaquant. En remplacement, les Rouge & Bleu aimerait récupérer Moïse Kean, déjà passé par le club de la capitale, et qui évolue désormais à la Juventus Turin. Selon Le Parisien, le PSG aurait imaginé un échange entre Kean et Icardi mais certaines règles de la FIFA ont empêché la transaction.

Alors qu’Alvaro Morata est annoncé au FC Barcelone, la Juventus Turin voudrait remplacer son attaquant en se faisant prêter Mauro Icardi. En manque d’argent, la Vieille Dame n’envisage pas d’acheter le joueur. Au contraire, le club de la capitale privilégie un transfert sec. Le PSG a ensuite ouvert une autre porte en envisageant un échange entre Kean et Icardi. Une belle idée puisque l’attaquant italien avait fait les beaux jours du PSG en inscrivant 17 buts lors de son passage. Mais la FIFA n’autorise pas les joueurs à porter le maillot de plus de deux clubs la même saison. Pour rappel, Moïse Kean est prêté à la Juventus Turin par Everton et a porté le maillot des deux clubs cette saison. Le club de la capitale n’a donc pas pu effectuer cette transaction.