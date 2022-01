Ce lundi, le PSG retrouvait la compétition avec pour première échéance de l’année, un 16e de finale de Coupe de France à Vannes. Si l’ensemble de l’équipe Rouge et Bleu a fait preuve de sérieux pour l’emporter 0-4, on retiendra particulièrement une nouvelle performance de haut niveau de Kylian Mbappé, auteur d’un triplé.

Leader incontestable de l’attaque francilienne, Mbappé a donc inscrit ses 148e, 149e et 150e buts avec Paris. Un pallier symbolique qu’a franchi l’attaquant français en concluant notamment l’une des plus belles prouesses collective de la saison. Ainsi, nous vous proposons de revenir en détail sur le 3e but de la rencontre avec l’analyse vidéo de notre journaliste Théodore Vives disponible ci-dessous et sur notre chaîne YouTube. Vous avez une minute pour redécouvrir le bijou du PSG ? Alors place à la fougue de Verratti, la vista de Xavi Simons et au génie de Mbappé… C’est l’instant tactique !