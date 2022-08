L’arbitre pour LOSC / PSG révélé

Dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace sur la pelouse du LOSC. Un match qui se jouera dans le nord de la France, et sera diffusé sur les antennes de Prime Video à partir de 20h45. Pour cette occasion, c’est Clément Turpin qui sera au coup de sifflet. Ce dernier sera assisté par Cyril Gringore et Nicolas Danos. Le rôle de quatrième sera assuré par Guillaume Paradis. C’est Bruno Coue et Hicham Zakrani qui seront à la vidéo. La liste d’arbitres pour la troisième journée de championnat à retrouver en intégralité sur le site officiel de la Ligue.

On découvre les arbitres de ce week-end 🔎https://t.co/hdP43s3NLp — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 16, 2022