Le PSG est actif sur le marché des transferts. Alors que Luis Campos et Antero Henrique souhaitent se séparer d’une vingtaine de joueurs de l’effectif cet été, les Rouge & Bleu ont accueilli quatre nouveaux éléments dans leur équipe. Un des axes principaux recherché par la direction parisienne était le milieu de terrain. Si Fabian Ruiz devrait débarquer dans les prochains jours, Vitinha et Renato Sanches sont aussi venus pour renforcer le cœur du jeu, jugé défaillant par de nombreux observateurs, du Paris Saint-Germain.

Des débuts tonitruants !

Renato Sanches a été la dernière recrue enregistrée par le PSG. L’international portugais, arrivé du LOSC pour un transfert d’un peu plus de 10M€, a parfaitement réussi ses débuts avec le club de la capitale puisqu’il a inscrit son premier but pour sa première au Parc et même sa première avec le groupe. Il a du attendre son… deuxième ballon et seulement quelques minutes de jeu pour ne laisser aucune chance au portier montpelliérain (5-2).

Son désir premier était de “jouer en France et au PSG”

Dans un long entretien accordé au Canal Football Club, l’international portugais revient sur son arrivée dans la capitale et ses ambitions. Extraits choisis.

Pourquoi le PSG ?

“Le PSG est un club que j’aurais pu rejoindre plusieurs fois, mais ça ne s’est jamais concrétisé, notamment lorsque que je jouais en Allemagne. C’était réellement mon désir de jouer en France et au PSG. […] Je suis sûr que c’est un bon choix que j’ai fait car indépendamment de tout, le projet est bon. Je connais les personnes qui sont ici, je connais le directeur sportif, l’entraîneur, ça ne veut rien dire, mais ça aide.”

Le rôle de Galtier et Campos dans sa venue

“J’ai davantage parlé avec Luis (Campos). Quand il a signé au PSG, on est entré en contact et on a parlé, il a parlé avec mon agent et on a trouvé un accord. Pour toutes ces raisons, il a eu un rôle important !”

Marco Verratti au milieu de terrain

“Verratti ? Il a toujours été un joueur que j’ai beaucoup aimé. Même lorsqu’on me demandait qui étaient les meilleurs milieux de terrain du championnat quand j’étais à Lille, j’ai dit que c’était Verratti. J’aime beaucoup son style de jeu, techniquement, il est très fort. C’est un très grand joueur !”

Sa condition physique et ses blessures :

“Je ne me sens pas préoccupé par ça. Bien sûr c’est gênant pour n’importe quel joueur et sincèrement, je travaille, je prends soin de mon corps. On rencontre divers problèmes, parfois physiquement, on pense que l’on fait tout bien, qu’on dort bien, qu’on mange bien, qu’on s’entraîne bien. Et finalement, on finit par avoir des blessures que nous-mêmes ne comprenons pas”