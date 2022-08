PSG : Nuno Mendes et Hugo Ekitike dans les 60 du Golden Boy

Le PSG voit deux de ses joueurs être nommés au Golden Boy 2022 : Hugo Ekitike et Nuno Mendes. Un prix récompensant le meilleur jeune joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Une récompense individuelle décernée par le quotidien italien Tutto Sport. La liste était composée de 100 joueurs au départ, 60 aujourd’hui, et continuera de se réduire de 20 unités par mois jusqu’au mois d’octobre et la remise du prix. C’est 40 journalistes qui voteront pour élire le gagnant.

Hugo Ekitike et Nuno Mendes peuvent donc encore remporter le Golden Boy 2022, un titre déjà gagné par Lionel Messi en 2005 et Kylian Mbappé en 2017.

La liste des 60 nommés au Golden Boy 2022