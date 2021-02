Dans deux jours, le PSG se déplace sur la pelouse du Vélodrome pour y affronter Marseille dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Pour ce choc du championnat de France, ce sera Nasser Larguet qui sera sur le banc. Le directeur du centre de formation olympien assurera l’intérim pour un deuxième match consécutif après le mélodrame André Villas-Boas, qui a présenté sa démission avant de se faire mettre à pied. Ce vendredi après-midi, Larguet était donc en conférence de presse d’avant match. Et pour lui, ce OM / PSG est “notre Ligue des Champions en Ligue 1“.

“II n’y aura pas de grand discours, c’est notre Ligue des champions de Ligue 1. On a une équipe qui est joueuse comme sur le but avec Germain qui remise pour Alvaro et Milik et renard des surfaces. J’ai envie de retrouver ça contre Paris. Les joueurs ont été secoués, il y a eu des événements assez durs, mais je sens chez eux une grande motivation, pas seulement pour le PSG mais pour les matches des prochaines semaines, assure Nasser Larguet dans des propos relayés par Goal. Ils sont très ‘focus’.”