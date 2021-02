Ce dimanche soir (21h sur Canal Plus et la chaîne Téléfoot), l’OM et le PSG s’affronteront dans un Clasico qui aura une importance particulière pour les deux équipes. Si les Rouge et Bleu voudront s’imposer afin de poursuivre la lutte avec l’OL et le LOSC pour le fauteuil de leader, le club marseillais vit une crise de premier plan depuis plusieurs jours avec les évènements à la Commanderie, le changement d’entraîneur et les résultats sportifs très décevants (1 victoires sur les 10 derniers matches toutes compétitions confondues). Présent en conférence de presse à deux jours du match, le portier marseillais, Steve Mandanda, a été questionné sur ce Clasico, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Le match OM / PSG

Mandanda : “On connait l’importance de ce match, on sait que Paris aujourd’hui est à un très haut niveau et nous dans une période compliquée. Maintenant ça reste un match avec 11 mecs de chaque coté. Ils sont largement favoris, à nous de commettre le moins d’erreurs possible et de profiter de nos opportunités quand on aura le ballon. On doit donner le maximum pour nos supporters. Un coup à réaliser face au PSG ? Sur les deux dernières confrontations, on a montré un meilleur visage, on a été plus difficile à manoeuvrer pour eux, après on reste conscients de la qualité de l’adversaire. Ça reste du foot, ça reste un match particulier, on va donner le maximum pour gagner.”

Une inquiétude pour le match de dimanche ?

Mandanda : “On se pose toujours des questions, ce matin en arrivant à la Commanderie il y avait plein de policiers devant… Je ne pense pas, du moins je n’espère pas, qu’il se passera quelque chose dimanche. Je crois qu’on a tous pris conscience que c’est allé trop loin. On va préparer ce match du mieux possible, on y va avec sérénité et une volonté de faire quelque chose dimanche.”