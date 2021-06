Larqué : “C’est à Pochettino de prendre la parole”

Les rumeurs autour de l’avenir de Mauricio Pochettino occupent l’actualité du PSG depuis plusieurs jours. Sous contrat jusqu’en 2022 (plus une année en option), le coach parisien est annoncé sur le départ selon certains médias. Alors que le Real Madrid aurait été intéressé avant l’officialisation du retour de Carlo Ancelotti, la piste menant à son ancien club de Tottenham est également annoncée. Cependant, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a rappelé à deux reprises que l’Argentin de 49 ans avait un contrat avec les Rouge et Bleu. Dans l’émission de RMC Sport, Top of the Foot, Jean-Michel Larqué, ancien joueur et entraîneur du PSG devenu consultant pour RMC, a souhaité que Mauricio Pochettino prenne la parole afin de “clarifier la situation.”

“Je pense que le Paris Saint-Germain a eu une fin de saison suffisamment compliquée où ils se sont arrêtés en demi-finales de Ligue des champions sans gagner ni le match aller ni le retour. Ils n’ont pas été champion de France alors qu’ils avaient un effectif taillé pour cela. Je ne sais pas si c’est le fait que monsieur Pochettino soit en position de faiblesse qui l’empêche de parler”, a commenté Jean-Michel Larqué sur les ondes de RMC Sport. “Mais monsieur Pochettino, ce n’est pas à Leonardo de dire que vous ne voulez pas partir et ni au président, c’est à vous de prendre la parole. C’est à vous de monter au front pendant 20 secondes pour dire : “Voilà, tout ce qui a été dit ou écrit est faux et je vais rester au Paris Saint-Germain.” Est-ce qu’il ne le fait pas parce qu’il est dans un position de faiblesse ou dans la déprime ? On n’en sait rien. Mais de grâce monsieur Pochettino, clarifiez la situation.”