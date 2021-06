Rothen se demande pourquoi Pochettino “ne communique pas”

C’est l’un des dossiers qui anime les journées des supporters du PSG depuis plusieurs jours. Seulement cinq mois après son arrivée sur le banc du PSG, des rumeurs placent Mauricio Pochettino déjà sur le départ. On l’annonçait du côté du Real Madrid – qui a choisi Carlo Ancelotti – ou de Tottenham, son ancien club. Leonardo a plusieurs fois démenti un départ de l’entraîneur argentin. Le principal intéressé n’est toujours pas sorti du silence pour évoquer ces rumeurs. Jérôme Rothen aimerait que Pochettino s’exprime.

“Au bout d’un moment, je ne vais pas aller contre Mauricio Pochettino, parce qu’on ne sait rien. Mais quand tu vois que ça enfle comme ça, et que tu laisses les gens parler sur ton cas, en disant “c’est inadmissible tu te rends compte le coup à l’envers qu’il ferait au PSG, ça montre à l’intérieur du club, qu’au PSG ça ne va pas du tout”. Toutes ces rumeurs qui sont à l’encontre du club, d’un club qu’il aime. Parce que je le connais bien Mauricio Pochettino, il aime le PSG, assure l’ancien parisien sur RMC. Son premier passage en tant que joueur l’a marqué, même s’il n’est pas resté dix ans, ça l’a marqué. C’est aussi pour ça qu’il a accepté le poste d’entraîneur du PSG, pas que pour ça, parce que le salaire va avec et entraîner le PSG c’est flatteur aujourd’hui. […]Mais quand il y a autant de rumeurs bordel, pourquoi lui ne communique pas. Il doit dire c’est totalement faux, arrêter de parler sur moi. Oui même juste un tweet, ça va vite. Alors les dirigeants se cassent la tête aujourd’hui à dire “non, ce ne sont que des rumeurs”, mais lui ne communique pas. Donc forcément on est obligé de croire qu’il y a de la vérité là-dedans. Si c’est vrai, là c’est grave. Et ce qui est encore plus grave, c’est s’il laisse dans les prochains jours continuer cette rumeur qui enfle et qu’il reste au PSG, ça voudrait dire qu’il n’a pas réussi à partir et qu’il reste à contrecœur au PSG et ça ce n’est pas possible.”