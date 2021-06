Leonardo : “Je parle avec Pochettino tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine”

Depuis une dizaine de jours, les rumeurs autour d’un possible départ de Mauricio Pochettino animent l’actualité du PSG. De nombreux médias affirment que l’Argentin de 49 ans souhaiterait retourner dans son ancien club Tottenham (2014-2019). Cependant, le coach parisien est lié au club de la capitale jusqu’en 2022 (plus une année en option). Après s’être exprimé dimanche dernier, le directeur sportif du PSG, Leonardo, a de nouveau évoqué brièvement la situation de Mauricio Pochettino, via France Football. Il a notamment indiqué qu’il préparait le mercato avec l’actuel coach parisien. “Les rumeurs autour de Pochettino sont fatigantes. Je parle avec lui tous les jours pour préparer ensemble la saison prochaine. Il a deux ans de contrat et nous sommes très contents de son travail.”