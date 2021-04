Victorieux 3-2 du FC Bayern à Munich mercredi soir, le PSG souffre de statistiques très défavorables sur l’ensemble du match de Champions League. Mais il faut voir plus loin que les chiffres, rappelle Jean-Michel Larqué. La réussite, cela se provoque. Ce qui ne préjuge en rien de l’issue de la confrontation entre les deux derniers finalistes de la reine des compétitions continentales.

“C’est un exploit oui, certainement pas un holp-up. Les Parisiens ont fait un grand match. Mais, honnêtement, il ne faudrait pas qu’ils aient à le rejouer”, a commenté l’ancien Vert dans Top of the Foot sur RMC. “Personne n’est dupe. La réussite a été plutôt du côté du PSG, le scénario leur a été favorable à Paris, mais les Parisiens l’ont provoqué et l’ont écrit. J’ai l’impression qu’ils sont passés dans le petit trou de la serrure, mais ils y sont passés, avec des qualités qu’on ne leur connaît pas souvent. De toute façon, on le sait, le match n’est pas terminé, il dure 180 minutes, voire davantage. Pour l’instant, ils ont marqué un gros coup mathématiquement et psychologiquement. Mais ce n’est certainement pas un hold-up. Ils ont subi. Mais en même temps, on sentait qu’ils étaient extrêmement dangereux, chaque fois qu’ils allaient de l’avant”.