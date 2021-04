Les changements que Sky veut voir chez le Bayern face au PSG

Après avoir perdu 3-2 face au PSG, le FC Bayern (qui recevra demain l’Union Berlin) est sous pression, désireux de conserver son titre continental. Les Munichois comptent renverser la table mardi au Parc des Princes. Mais pour atteindre les demi-finales, Hansi Flick doit modifier beaucoup de choses, juge Sky en Allemagne.

A commencer par retrouver de l’efficacité en attaque même si les dix arrêts de Keylor Navas sont aussi le fait de la qualité de portier costaricien du PSG, concède le média allemand. Mais “Robert Lewandowski, qui se remet actuellement d’une blessure aux ligaments du genou, probablement le meilleur attaquant du monde, est actuellement absent. Jusqu’ici, le Polonais a marqué 42 buts cette saison en 36 matches avec le Bayern. Son remplaçant, Eric Maxim Choupo-Moting, a bien fait son travail. L’ancien joueur du PSG a défié ses anciens coéquipiers, a mis un ballon sur la barre transversale à la deuxième minute et a marqué plus tard le but du 2-1 d’une tête. Mais comme Leon Goretzka, Joshua Kimmich ou Leroy Sané, le joueur de 32 ans a également laissé passer des occasions”, lit-on. “En plus de Lewandowski, Serge Gnabry manque. Choupo-Moting ne peut à lui seul compenser l’absence de ce duo. Des joueurs comme Sané ou Kingsley Coman doivent faire mieux. De plus, l’équipe de Munich doit encore s’inquiéter pour Niklas Süle et Leon Goretzka.” En outre, la défense “Vogelwilde” a besoin de se régénérer, estime la chaîne Sky. “Kylian Mbappe, Neymar et Angel di Maria ont déjà prouvé qu’ils profitaient des erreurs. Il est d’autant plus important de ne pas servir le trio de classe mondiale sur un plateau d’argent. Souci, Flick n’a pas beaucoup d’options pour se protéger des contres du PSG. Pour se protéger des contre-attaques, Alphonso Davies commencerait sur la gauche. Avec une vitesse de pointe de 36 km/h, Davies est tout aussi rapide que l’équipe du PSG – Hernandez atteint 33,5km/h. Pas mal, mais pas génial. Flick pourrait penser à reconstruire la défense centrale. Le malheureux Süle va laisser sa place à Boateng dès le coup d’envoi. Hernandez pourrait également jouer dans l’axe. En revanche, Flick ne peut apporter qu’une petite bouffée d’air frais en attaque qu’avec Jamal Musiala. Dans tous les cas, défensivement cela doit changer. L’entraîneur doit réveiller ses joueurs et ramener plus structure en défense, ce qui a effectivement fait défaut toute la saison. À l’avant, plus de sang-froid peut mettre à mal l’équipe du PSG fragile dans son dos. Mais il n’y a en fait pas de temps pour les expériences. Flick n’a que cinq jours pour remobiliser son équipe.”