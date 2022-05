Après sept ans passés au PSG, Angel Di Maria – en fin de contrat le 30 juin – devrait jouer son dernier match avec les Rouge & Bleu samedi soir (21 heures, Prime Video) au Parc des Princes contre Metz. Même s’il aimerait rester, les dirigeants parisiens préféreraient ne pas le prolonger. Malgré ce constat, les Rouge & Bleu n’auraient pas prévu d’hommage samedi soir. La raison avancée était le conflit ouvert entre direction et supporters. Le Parisien a expliqué que s’il n’y avait pas d’hommage, c’est que l’avenir d’El Fideo n’est pas encore fixé.

Une arrivée quasiment bouclée à la Juventus ?

Mais ce matin, le Corriere della Sera explique que l’arrivée à la Juventus Turin du meilleur passeur de l’histoire du PSG (113 passes décisives) est imminente. Après un ultime rendez-vous entre les dirigeants du club italien et son agent, Jorge Mendes, un accord pour un contrat d’un an, plus une année en option, avec un salaire net de 7 millions d’euros par an devrait rapidement être bouclé.