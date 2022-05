Pourquoi le PSG n’a pas organisé d’hommage pour Di Maria

La potentielle absence d’hommage pour Angel Di Maria fait beaucoup parler depuis plusieurs jours. Lors de la rencontre face au FC Metz de ce samedi (21h sur Prime Video) à l’occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1 Uber Eats de cette saison 2021 – 2022, El Fideo disputeras probablement son dernier match avec le PSG, au Parc des Princes. Si pendant un temps l’argument du conflit ouvert entre direction et supporters justifiait le fait de ne pas pouvoir rendre hommage au meilleur passeur de l’histoire du club, nos confrères du Parisien apportent plus de précisions aujourd’hui.

Un avenir encore en incertain

Si l’avenir d’Angel Di Maria semblait scellé et s’écrire loin des cieux parisiens, l’international argentin attendrait encore d’être fixé. En ce sens, les dirigeants du Paris Saint-Germain n’envisagent pas d’organiser un hommage, tant que le départ du numéro 11 Rouge & Bleu n’est pas fixé. Une décision qui paraît finalement logique. Concernant l’avenir du joueur, lui voudrait rester au PSG quand Leonardo de son côté, hésiterait. Laurent Perrin, journaliste chez nos confrères du Parisien, ajoute que le futur coach pourrait avoir son mot à dire.