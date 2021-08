L’Atlético de Madrid négocie un départ de Saúl et une signature de Sarabia (AS)

L’Atlético de Madrid négocie actuellement l’arrivée de l’attaquant du PSG Pablo Sarabia (29 ans), tout en travaillant sur une vente de Saúl à Chelsea (« plus proche que jamais »). C’est ce que rapporte AS en Espagne. La « double opération est en cours dans les bureaux du Metropolitano« , explique le journal sportif. L’international espagnol sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024 plait beaucoup à Diego Simeone. Et le champion d’Espagne doit encore se renforcer. AS évoque la possibilité d’un prêt avec option d’achat. On peut supposer que Paris préférerait une vente.