Le potentiel transfert de Kylian Mbappé du PSG au Real Madrid a connu un stop lundi. Peut-être parce que le club francilien n’était pas vendeur non plus… C’est ce que pense Philippe Sanfourche. Le journaliste de RTL est revenu sur les différentes positions dans l’EDS :

« Ce qui a excité un peu tout le monde et la colère de Leonardo c’est l’enchaînement des événements. L’offre du Real Madrid est intervenue deux ou trois jours après la nouvelle proposition de prolongation de contrat du PSG au joueur. Cette proposition était astronomique ! On parle de possiblement la plus grosse offre de salaire faite à un footballeur. Et il a refusé. Donc forcément le PSG en a pris un coup en se disant que s’il n’accepte pas là il n’y a aucune chance qu’il accepte. Ce refus acte que sa décision est prise. Il s’est engagé moralement. Le retour en arrière est difficilement envisageable. Il y a une dégradation progressive des rapports avec Leonardo et même maintenant avec Nasser al-Khelaïfi. Ce que redoute Kylian Mbappé c’est qu’on lui fasse porter le chapeau en oubliant que le PSG pourrait s’en tirer aujourd’hui avec 170 ou 180M€ après quatre ans d’un contrat amorti. Il sera vigilant à ce qu’on ne dise pas qu’il avait promis ou dit que… »