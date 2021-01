Ce week-end, le PSG a repris tête de la Ligue 1 (42 pts), à égalité avec le LOSC. La victoire des Rouge et Bleu face à l’Angers SCO (1-0), conjuguée à la défaite de l’OL contre le FC Metz (0-1), a permis aux joueurs de Mauricio Pochettino de reprendre leur habituel fauteuil de leader. Mais les Parisiens devront conserver cette première place dès ce vendredi (à 21h sur la chaîne Téléfoot) face au Montpellier Hérault, dans le cadre de la 21ème journée de L1. Après un début de saison convaincant, le MHSC reste sur six matches sans victoire en Ligue 1 (4 défaites et 2 nuls). Après Andy Delort, le président du Montpellier Hérault, Laurent Nicollin, a évoqué cette confrontation face au PSG.

“Ce n’est jamais évident d’aller jouer chez le champion de France en titre, mais bon. On va dire que depuis quelques temps, on prend quelques branlées à Paris. On y va pour espérer faire un exploit et aller récupérer un point ou faire mieux si on peut le faire. Malgré tout, on va y aller avec de l’envie, il ne faut pas y aller avec l’esprit perdant. Mais c’est vrai que ce n’est jamais un bel endroit pour redresser la tête. Au moins, il n’y a pas de pression pour aller là-bas, parfois il vaut mieux aller chez les premiers que chez les derniers où on a plus de pression pour prendre des points”, a expliqué le président du MHSC, Laurent Nicollin, lors de l’émission “Culture Foot” diffusée sur la chaîne Téléfoot.