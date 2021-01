Cueilli par le FC Metz à la 90e minute au Groupama Stadium (0-1) en clôture de la 20e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a rejoint l’OM dans la liste des grands perdants du week-end. D’autant plus que Lille s’est imposé sur le fil contre le Stade de Reims (2-1). Désormais, le PSG et le LOSC ont deux points d’avance sur l’équipe de Rudi Garcia, qui en avait gros sur la patate dimanche soir. “Nous pensions avoir appris que lorsque l’on ne peut pas gagner, on doit jouer pour prendre au moins un point, mais nous n’avons pas su le faire. Nous avons aussi perdu trop de duels, notamment en première période. Nous aurions dû faire plus sur un plan collectif. Il faut vite rectifier le tir et se concentrer sur le derby contre Saint-Etienne qui arrive dimanche. Il faudra renouer avec la victoire dès dimanche. Nous perdons deux places. C’est énorme“, a commenté Rudi Garcia. Vendredi le PSG recevra Montpellier (11e), dimanche Lille sera à Rennes (5e).