Strasbourg s’est présenté au Parc des Princes dans un système très défensif (5-4-1)avec un seul attaquant de pointe Ludovic Ajorque. Un plan de jeu qui mettait deux lignes très resserrées devant sa surface espérant pouvoir lancer des contre-attaques et peut-être s’offrir une victoire. Mais le PSG a rapidement marqué (Pembélé, 18e) et donc plomber les plans de Thierry Laurey. Strasbourg a longtemps tenu le 1-0 mais a craqué dans les dix dernières minutes avec trois buts encaissés. Un constat qui énerve le coach strasbourgeois. “Pendant 80 minutes, on est dans le match. On fait exactement ce qu’on veut. Puis, en dix minutes, on plombe tout. Elles me restent en travers de la gorge, peste Laurey en conférence de presse dans des propos relayés par l’équipe.fr. Quand on est professionnels, on doit lutter jusqu’au bout. Notre goal-average était intéressant, il l’est moins maintenant. On a la première occasion du match. Après, on se fait punir sur leur première occasion même si on reste dans le match. Nos dix dernières minutes ne correspondent pas à une équipe de haut niveau. On aurait dû montrer qu’on était des compétiteurs jusqu’à la 95e minute. On ne jouait pas à Paris pour se maintenir. Dans l’état d’esprit, on doit être plus performants. En 2021, il faudra aller chercher des points face à nos adversaires directs.“

Au micro de Canal Plus, Ludovic Ajorque a regretté le deuxième but parisien et la fin de match catastrophique de son équipe. “On a fait un bon match mais le deuxième but est mal arrivé. C’est chiant de perdre comme ça. On aurait pu faire mieux sur cette fin de match. Il va falloir revenir gonflé à bloc.”