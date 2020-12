Le PSG a bien terminé son année 2020 avec une belle victoire sur Strasbourg (4-0). Une belle victoire dans le score mais pas forcément dans le jeu. L’essentiel est là, les trois points et un retard d’un point sur le leader. Au micro de Canal Plus, Thomas Tuchel a voulu féliciter son équipe pour leurs deux derniers matches de l’année 2020.

Le match

Tuchel : “C’est un grand cadeau de Noël. On a réalisé une performance très forte lors des deux derniers matches d’une très très longue année 2020. Une année très exigeante. Aujourd’hui, je suis très content on a mérité de gagner. On avait beaucoup d’absents, de blessés. Il y avait une équipe avec beaucoup de changement mais on a joué très sérieusement, très discipliné et très fortement.“

La troisième place

Tuchel : “Pour nous, ce n’est pas une bonne chose cette concurrence. Il y a toujours de la concurrence mais on a perdu trop de points. C’est notre responsabilité. Il y a beaucoup de raisons mais on a beaucoup parlé de ces choses-là. La période la plus compliquée depuis mon arrivée ? Non. On connaît les raisons de cette situation. On a nos responsabilités. Je suis très heureux de ce qu’à fait l’équipe lors des deux derniers matches. Ils sont capables de jouer comme ça. C’est un bon moment pour prendre du repos (rire).“

Thomas Tuchel qui est revenu sur son interview accordée à Sport 1. Et a tenu à rectifier ses propos. “Le PSG plus politique que sportif ? Non je n’ai pas dit ça. Perdu le plaisir d’entraîner ? Non. C’était une vidéo et pas une interview. Vous pouvez regarder la vidéo et vous verrez bien. Un club différent ? Oui, tous les clubs sont uniques. Le PSG, c’est un grand grand défi pour moi. C’est toujours comme ça et j’aime ça. J’ai pris la décision de venir au PSG et j’aime ce défi. Rien n’a changé.” Le coach allemand s’est plus épanché sur ce sujet en conférence de presse. “J‘ai fait une vidéo avec un journaliste qui disait vouloir faire un dossier sur les entraîneurs allemands. Ce qu’il a fait aujourd’hui, il l’a fait sans mon autorisation. Ce dont vous parlez un politicien, c’était une blague en allemand et ce n’est pas correct. On ne peut pas traduire ça mot pour mot en français.“

Devant les journalistes, le coach allemand a expliqué être persuadé que son équipe allait finir championne en fin de saison. “On a vu une équipe très fatiguée mentalement, mais à la fin de l’année, sur les deux derniers matches, j’ai aussi vu une équipe qui n’accepte pas de perdre et qui est toujours prête à surmonter des obstacles, c’est le plus important. Il y a eu des difficultés, et tout ne changera pas en deux semaines d’ici la reprise, mais nous sommes prêts à pousser et on finit l’année avec un bon sentiment. […] Je suis persuadé qu’on va finir champions, lance Thomas Tuchel dans des propos relayés par Goal.