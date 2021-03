L’avis tranché de Luis Fernandez avant le PSG-Barcelone

Ancien joueur, entraîneur et dirigeant du PSG, Luis Fernandez avait clamé dans les médias espagnols – avant le match aller – que le champion de France passerait l’obstacle Barça parce qu’il était supérieur. Le consultant beIN Sport persiste dans son opinion et signe.

“Voir le PSG gagner de cette manière, la vérité c’est que je ne m’y attendais pas. Mais en y regardant d’un peu plus près, par rapport à laLiga et les matches du Barça ces derniers temps, pourquoi pas. Le club traverse des moments difficiles. Je vous dis ça alors qu’aujourd’hui le Barça est deuxième du championnat et peut gagner le titre. Mais le niveau en Espagne a baissé, il n’est pas aussi fort qu’avant. Le PSG a plus de potentiel. Il a été supérieur, meilleur. Et quand on laisse de l’espace à un Mbappé, on est puni“, explique Luis Fernandez à Sport. “Je pense que le Barça voudra donner une meilleure image lors du match retour car un nouveau président est arrivé. Les joueurs seront motivés, impatients. Mais le PSG a plus confiance en son jeu. Mauricio ne change pas tout, il vient d’arriver, mais il récupère les joueurs blessés et tente de modifier un peu le système. L’équipe reprend confiance. Ce Barça n’a plus la force et la puissance qu’il avait il y a longtemps. Il faut voir les choses en face. Pour moi, le Barça ne peut pas revenir. Je peux me tromper, mais je regarde beaucoup de matches, je regarde les deux équipes jouer dans leur championnat. Le PSG a gagné 4-1 au match aller et je ne vois pas comment le Barça peut renverser la vapeur. On peut me l’expliquer, mais je ne le comprendrai pas.“