LdC : Cody Gakpo revient sur la double confrontation entre le PSG et Liverpool

Dans son parcours historique en Ligue des Champions au cours de la saison 2024 / 2025, le PSG a affronté Liverpool en huitième de finale. Une double confrontation qui s’annonçait comme la plus compliquée de la saison face à ce que beaucoup voyaient comme la meilleure équipe d’Europe.

Après des débuts compliqués dans sa saison de Ligue des Champions 2024 / 2025, le PSG est parvenu à se hisser jusqu’au sommet, avec la réussite que l’on connaît désormais tous. Dans son parcours, le club de la capitale a fait face à Liverpool en huitième de finale les 5 et 11 mars dernier. Cette double confrontation était annoncée par beaucoup d’observateurs comme étant la plus difficile pour les hommes de Luis Enrique, face à un Liverpool qui était lui qualifié de meilleure équipe d’Europe. Au terme du match retour, au bout du bout, après une séance de tirs au but, le PSG se qualifie pour les quarts de finale en éliminant les Reds à Anfield. Un exploit sur lequel Cody Gakpo, attaquant de Liverpool, est revenu au cours d’un entretien qu’il a accordé au New-York Times : « Les deux matchs ont été serrés. Ça aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre, mais ils ont ensuite remporté la Ligue des Champions, alors on s’est dit: « Oh, si seulement on les avait battus …« .