Le PDG de l’Atalanta Bergame révèle l’offre du PSG l’été dernier pour Ademola Lookman

Le PSG, malgré les dossiers Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier, reste relativement discret sur le marché des transferts. Cependant, du renfort pourrait arriver sur le front de l’attaque, un secteur de jeu qu’a déjà tenté de renforcer le club de la capitale … l’été dernier.

Cet été 2025 sur le marché des transferts, un dossier fait vivement polémique. En effet, l’ailier de l’Atalanta Bergame, Ademola Lookman, s’est exprimé publiquement afin de revendiquer un bon de sortie qui lui aurait été promis par sa direction. Sur les tablettes de l’Inter Milan, club concurrent en Série A, les dirigeants Bergamesques semblent s’opposer à ce transfert avec des explications impliquant quelque peu le Paris Saint-Germain : « Le pacte avec Lookman a été conclu il y a un an lorsque nous avons rejeté 20 millions du PSG« , a déclaré Antonio Percassi dans des propos rapportés par Fabrizio Romano. Le PDG de l’Atalanta Bergame a ensuite conclu : « On lui a dit : on te laissera partir en 2025 pour un super club, pas en Italie. Maintenant, la situation est différente… et comme toujours, c’est nous qui décidons« . Une révélation avec ce montant de 20M€, qui semble bien bas par rapport aux sommes évoquées dans la presse.