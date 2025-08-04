À neuf jours d’affronter le PSG, Tottenham officialise une recrue 

Le 13 août, le PSG affronte Tottenham en finale de la Supercoupe d’Europe. Les Spurs ont officialisé le recrutement de Joao Palhinha en provenance du Bayern.

Si le mercato du PSG peine à décoller, son premier adversaire de la saison 2025-2026, Tottenham, a lui officialisé la signature d’un milieu de terrain, Joao Palhinha. L’international portugais arrive sous la forme d’un prêt avec option d’achat de 30 millions d’euros en provenance du Bayern Munich, club qu’il avait rejoint lors du mercato estival 2024, mais qui n’a pas réussi à s’imposer en Bavière (25 matches toutes compétitions confondues, 10 titularisations, 986 minutes de temps de jeu).

A voir aussi : À dix jours d’affronter le PSG, Tottenham s’inquiète pour James Maddison

Un renfort bienvenu pour Tottenham

Le milieu de terrain (30 ans) pourrait donc jouer son premier match avec les Spurs contre le PSG lors de la finale de la Supercoupe d’Europe le 13 août prochain (21 heures, Canal Plus). Un renfort bienvenu pour le club anglais, qui a vu Heung-min Son annoncé son départ après dix ans au club et James Maddison se blesser au genou lors du dernier match de préparation contre Newcastle hier (1-1) et qui pourrait être absent plusieurs semaines et qui manquera donc la rencontre contre le PSG dans neuf jours.