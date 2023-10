Alors que le PSG et le Milan AC s’affrontent ce mercredi soir, Olivier Giroud s’est exprimé sur ce choc auprès de Téléfoot. L’occasion pour lui de lancer les hostilités.

De retour de la trêve internationale, les joueurs du PSG ont assuré l’essentiel face au RC Strasbourg sur leur pelouse du Parc des Princes. Une victoire nette et sans bavure sur le score de 3-0 avant d’accueillir l’AC Milan en phase de groupe de la Ligue des Champions. Après leur revers cinglant concédé du côté de Newcastle lors de la journée précédente, les hommes de Luis Enrique se doivent de réagir. Au micro de Téléfoot, Olivier Giroud, l’avant-centre lombard, est revenu sur cette confrontation très attendue. Pour rappel, les Milanais restent sur deux matches nuls 0-0 depuis l’entame de leur campagne européenne.

Pas un match décisif mais…

« Le PSG ? Ce n’est pas un match décisif, mais il faut essayer de prendre ce qu’on peut prendre, analyse le meilleur scoreur de l’Histoire de l’Équipe de France au micro de l’émission dominicale. Faire un résultat, c’est déjà ne pas perdre. Après, si on peut gagner, on ne se gênera pas. On est ambitieux. On verra le déroulement du match, si on les attend ou si on les presse. (…) Il y a beaucoup de joueurs français en face, ça va se chambrer dans les jours qui viennent, je pense. Mais pour l’instant, on s’évite un peu. »