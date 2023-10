Revue de Presse PSG : Strasbourg, Carlos Soler…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 22 octobre 2023. La belle victoire du PSG contre Strasbourg, la belle performance de Carlos Soler dans un rôle hybride…

Dans son édition du jour, l’Equipe revient sur la victoire du PSG contre Strasbourg hier après-midi (3-0) dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Un succès qui a apporté plusieurs motifs de satisfaction. Le quotidien sportif indique que le turn over effectué par Luis Enrique a été réussi. Ce samedi, il a fait « tourner assez largement, avec deux effets. Faire souffler quelques cadres très sollicités (Achraf Hakimi, Manuel Ugarte, Milan Skriniar, Ousmane Dembélé, entré en jeu, Warren Zaïre-Emery, diminué) et donner leur chance à des éléments moins en vue depuis cet été. » Cela lui offre de vraies options et pourrait déboucher sur une véritable concurrence, avance l’Equipe. Autre point positif de cette rencontre, Kylian Mbappé qui est redevenu décisif avec un but et une passe décisive contre les Strasbourgeois. « Il y a les stats, mais il y a surtout l’impression visuelle : Mbappé a confirmé samedi la nette montée en puissance observée avec les Bleus. On l’a retrouvé tranchant, incisif, il a fait mal par ses crochets, ses dribbles, ses appels en rupture. » En l’absence du duo Hakimi-Dembélé, il a été le principal animateur de jeu, bien relayé par Barcola avec lequel la connexion est prometteuse, note le quotidien sportif. Sur la pelouse du Parc des Princes, Kylian Mbappé « a montré son visage de féroce compétiteur, essentiel à Paris pour nourrir ses espoirs européens. Le rendez-vous milanais arrive à point pour lui. » L’Equipe souligne aussi le bon mach de Fabian Ruiz, auteur d’un magnifique but pour sceller le sort de la rencontre. Malgré cette belle prestation, son statut au sein du club de la capitale ne devrait pas bouger, lui qui ne convainc pas depuis son arrivée lors du mercato estival 2022. Malgré ça, il dispose d’un profil assez singulier dans le milieu parisien. « Il a montré ponctuellement, ces dernières semaines, qu’il savait, par la verticalité de son jeu de passes et ses (quelques) projections, mettre du liant. Avec lui, souvent, le jeu avance. Pas attendu dans ce domaine, l’Espagnol amène aussi de l’impact. Samedi, comme sur certaines entrées, on l’a vu ainsi efficace dans le duel et sur le contre-pressing. » L’Equipe conclut en expliquant que ce Fabian Ruiz-là a des choses à donner au PSG sur cette saison 2023-2024.

De son côté, Le Parisien revient aussi sur la victoire du PSG contre Strasbourg. Pour le quotidien sportif, le club de la capitale a fait le travail en retour de trêve. Il a géré son avance « avant de tenter d’exploiter les espaces laissés par les Alsaciens avec les entrées de Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé, l’heure de jeu passée. Luis Enrique continue de sonder la profondeur de son effectif, mais ne démord pas de son attaque à quatre, une prise de risque assez considérable. » Le Parisien explique que même contre Strasbourg, le PSG s’est retrouvé derrière à jouer des trois contre trois face aux attaquants, la défense n’étant protégée par personne, quand bien même Bradley Barcola et Gonçalo Ramos ont effectué les replis. « L’entraîneur semble s’entêter dans cette organisation fofolle qui n’a qu’une référence à son actif : la victoire contre Marseille (4-0). » Le quotidien francilien se demande si l’entraîneur espagnol va remettre un système à quatre attaquants contre le Milan mercredi. « Ce serait fou, ce serait dingue, ce serait baroque après la claque de Newcastle et le besoin de points dans la compétition. » Contre les Italiens, Luis Enrique devrait récupérer tout frais et reposés Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte et Achraf Hakimi.

L’Equipe fait également un focus sur Carlos Soler, buteur et passeur décisif lors de la victoire du PSG contre Strasbourg. Placé dans un rôle inhabituel de latéral droit, l’Espagnol a réalisé une bonne prestation. « Un match teinté aussi d’une impression : celle que dans cette animation-là, face à ce faible adversaire, Soler paraissait à l’aise dans cette position. » Le quotidien sportif estime que l’ancien valencian a fait du Hakimi dans le positionnement, « avec ses prises de balle très intérieures et quelques incursions bien senties. » L’Equipe se demande s’il peut être une alternative crédible à l’international marocain ? « En Ligue 1, à domicile, quand Paris a la maîtrise, la question peut se poser. Mais dans un autre contexte, non. Car samedi, quand les Strasbourgeois ont accéléré, le natif de Valence a montré des carences évidentes dans le duel défensif« , tempère le quotidien sportif. Le profil de Nordi Mukiele, différent de celui d’Hakimi, reste précieux. « À 100 %, le Français et son physique musculeux (son mètre quatre-vingt -sept est précieux alors que Paris souffre tellement dans le domaine aérien) apportent beaucoup plus de garanties. Avec le départ à la CAN cet hiver d’Hakimi, Luis Enrique est conscient qu’il va devoir faire des choix à ce poste. Depuis samedi, l’Espagnol sait que, dans certains contextes, il en a une de plus…« , conclut l’Equipe.

Le Parisien évoque également la prestation de Carlos Soler. Le quotidien sportif explique que le choix de mettre le numéro 28 du PSG à la place d’Achraf Hakimi pouvait paraître étonnant sur le papier et ressembler à du bricolage pour un Luis Enrique bien obligé de faire souffler certains cadres. « Arrière droit par moments, quand Paris était organisé à 4 défenseurs, quand le ballon était dans le camp parisien et même ponctuellement très proche de la ligne de touche ; parfois au milieu, dans un rôle plus axial, pour compléter le trio au fur et à mesure que le ballon remontait, et n’hésitant pas à se joindre aux offensifs pour les phases d’attaques placées, allant même jusqu’à se glisser à côté de Gonçalo Ramos. » Lors de cette rencontre, il s’est surtout évertué à rendre une copie sérieuse dans un rôle inhabituel pour lui, estime Le Parisien. « Toujours aussi frustrant, cependant, il a parfois été court techniquement pour bonifier les bons ballons ou rester dans le rythme. Son placement défensif et son attitude sans le ballon ont surtout été prudentes, transpirant d’une volonté de ne pas être pris dans son dos. » Il s’est quand même offert quelques interventions intéressantes, dans les pieds strasbourgeois ou pour couper des passes, et n’a pas rechigné au pressing aux abords de la surface strasbourgeoise, assure le quotidien francilien. Malgré cette prestation correcte, il n’est pas sûr de retrouver un temps de jeu régulier. Et il fait partie des joueurs qui pourraient avoir un bon de sortie cet hiver, conclut le quotidien régional.