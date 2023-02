LdC : Sadio Mané retrouve le chemin de l’entraînement

Pour le compte de son huitième de finale de Ligue des Champions, le PSG s’apprête à affronter le Bayern Munich. C’est le 14 février prochain (21h sur Canal +) que les bavarois se déplaceront au Parc des Princes pour la manche aller.

Une rencontre pour laquelle le Bayern Munich devait être diminué avant le mercato hivernal. En effet, lors de la Coupe du Monde 2022, le champion d’Allemagne en titre a perdu Lucas Hernandez, Manuel Neuer et Sadio Mané sur blessure. Le défenseur tricolore a été touché lors du premier match des phases de poule du Mondial au Qatar, le gardien de but allemand s’est fracturé la jambe au ski, et l’attaquant sénégalais a lui été contraint de déclarer forfait pour la compétition internationale tant il a été blessé avant le début de celle-ci. Par ailleurs, l’international marocain, Noussair Mazraoui a lui été victime du Covid-19 sous une forme sévère qui lui engendre des complications respiratoires. En prenant en compte cela, les dirigeants du Bayern Munich ont profité de ce mercato hivernal afin de se renforcer. Résultat ? Yann Sommer, Daley Blind et Joao Cancelo se sont engagé avec les Bavarois. En plus de ces renforts, le futur adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pourrait compter sur un retour de Sadio Mané.

Pendant ce temps-là, Sadio Mané a retouché le ballon avec le Bayern Munich… ⚽️🇸🇳pic.twitter.com/KD8CcZIeEU — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 1, 2023 Twitter : @CanalSupporters

En effet, ces dernières semaines, Julian Nagelsmann, coach du Bayern Munich, avançait l’idée de pouvoir voir Sadio Mané sur la pelouse du Parc des Princes le 14 février prochain. Aujourd’hui, après avoir repris le chemin de l’entraînement en course, l’international sénégalais a retouché un ballon. En effet, le Bayern Munich a publié une vidéo de l’entraînement du jour dans laquelle Mané effectue des exercices avec ballon. Une nouvelle qui pourrait laisser penser qu’il y a de plus en plus de chance pour qu’il soit de retour pour le match aller face au PSG.