PSG : Marquinhos 2027 ? Annonce imminente

Pointé du doigt depuis plusieurs mois par les supporters du PSG, le capitaine Marquinhos devrait tout de même prolonger son contrat. Ce dernier qui arrive à terme en juin 2024, s’allongera désormais jusqu’en 2027, soit trois saisons supplémentaires. L’annonce est imminente.

Au PSG depuis juillet 2013, Marquinhos devrait donc fêter sa décennie sous les cieux parisiens dans quelques mois. Mieux que ça, le numéro 5 parisien poursuivra son aventure au-delà des dix ans au Paris Saint-Germain. En effet, selon les derniers échos de la presse, le Brésilien devrait prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires soit jusqu’en juin 2027, et RMC Sport avance par ailleurs que l’annonce est imminente : « Reste au club parisien de caler le bon timing de cette officialisation« . Au cours de ce mois de février on ne peut plus important pour la suite de la saison Rouge & Bleu avec le point culminant qu’est le huitième de finale aller de C1 face au Bayern Munich, le PSG pourrait donc trouver un moment opportun afin d’annoncer la prolongation de contrat de son capitaine. Ce dernier s’est exprimé au micro de BeIN Sports le 6 janvier dernier au sortir de la victoire en Coupe de France face à Châteauroux : « Ma prolongation ? J’espère bien, ça avance très bien, je suis content, on va voir. Je reçois beaucoup de messages des supporters parisiens, ça fait plaisir, je me sens comme à la maison, j’espère continuer« .

Pointé du doigt par de nombreux supporters et observateurs pour son niveau affiché ces derniers mois, Marquinhos ne semble pas être remis en question en interne. Nos confrères d’RMC Sport avance que « ce dossier, qui concerne un cadre du collectif, aura été mené à son terme par Luis Campos mais aussi directement par Nasser Al-Khelaïfi« .