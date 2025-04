LdC : Un arbitre inexpérimenté pour PSG / Aston Villa

Ce mercredi le Parc des Princes (21h sur Canal +) accueille Aston Villa pour le compte de la manche aller des quarts de finale de C1. Une rencontre qui devrait être synonyme de grande soirée européenne pour le club de la capitale, arbitrée par un homme peu expérimenté.

A un peu plus de 48h du coup d’envoi du match aller des quarts de finale entre le PSG et Aston Villa, l’UEFA a communiqué corps arbitral qui officiera. Ainsi, c’est Maurizio Mariani qui sera l’arbitre central de la rencontre. L’italien de 43 ans reste un arbitre peu expérimenté en Ligue des Champions avec seulement 9 rencontres depuis le début de sa carrière, dont 5 en 2024 / 2025. Pour le seul match à élimination directe de sa carrière, Maurizio Mariani a officié à l’occasion d’AS Monaco – SL Benfica le 12 février dernier pour une défaite 0-1 des monégasques. L’Italien avait exclu Moatasem Al-Musrati avec un deuxième carton jaune pour protestation, jugé, par beaucoup, abusif. Maurizio Mariani sera assisté ce mercredi soir au Parc des Princes par Daniele Bindoni et Alberto Tegoni. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Simone Sozza, quand Marco Di Bello et Luca Pairetto seront à la vidéo.