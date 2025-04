Si les passes d’armes et piques envoyés par médias interposés ne cessent entre les présidents de l’OL et du PSG, John Textor n’a pas manqué ce week-end d’en rajouter une couche. Le dirigeant américain a évoqué la Coupe du Monde des clubs et son futur match avec Botafogo face aux Parisiens.

Après l’épisode du chapeau de cow-boy en bord de pelouse du Groupama Stadium le 23 février dernier en marge du match OL – PSG (victoire 2-3), John Textor continue de titiller le Paris Saint-Germain. En effet, s’il s’apprête à affronter le PSG une troisième fois de la saison avec un autre club dont il est propriétaire, Botafogo, le dirigeant américain a lancé les hostilités. Avec le club brésilien, John Textor croisera la route du champion de Ligue 1 en Coupe du Monde des Clubs. Au micro de DAZN, lé président de l’Olympique Lyonnais a évoqué cette future rencontre : « Nous allons jouer contre une petite équipe de Paris, une équipe historique de l’Atletico de Madrid ainsi que les Seattle Sounders. J’ai vraiment hâte d’y être« . Pour rappel, la phase de groupes du PSG en Coupe du Monde des Clubs démarrera le 15 juin prochain face à l’Atlético Madrid, puis le 20 juin face au Botafogo de John Textor et finira contre le Seattle Sounders le 23 juin.