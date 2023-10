LdC : Les résultats du week-end des adversaires du PSG

Le PSG s’est imposé sur le fil face à Brest (2-3) à l’occasion de la 10e journée de Ligue 1. La prochaine échéance des hommes de Luis Enrique sera la réception de Montpellier ce vendredi (21h sur Prime Video) avant le déplacement à San Siro pour la quatrième journée de Ligue des Champions.

Pour les phases de poules de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain semble avoir hérité du groupe de la mort. Cependant, au sortir de la phase aller, le club de la capitale s’en sort bien, avec une première place acquise. Sur le chemin des huitièmes de finale de C1, les hommes de Luis Enrique ont donc leur destin entre leurs mains. S’ils poursuivent leur petit bout de chemin en parallèle en Ligue 1 Uber Eats, leur concurrent dans ce groupe F n’ont pas connu un week-end aussi positif que celui des Rouge & Bleu. En effet, aucune des équipes qui composent la poule du PSG ne s’est imposée ce week-end en championnat. En Allemagne, le Borussia Dortmund s’est déplacé sur la pelouse de l’Eintracht Francfort et a concédé le match nul (2-2). Dès la 24e minute, grâce à un doublé d’Omar Marmoush, l’équipe locale prend l’avantage et creuse l’écart. Les joueurs d’Edin Terzic sont parvenu à recoller au score (2-2) avant de voir l’Eintracht Francort reprendre l’avantage (3-2). C’est grâce à Julian Brandt que le BVB égalise en fin de rencontre (3-3).

En Italie, après sa défaite face au PSG (3-0), l’AC Milan se déplaçait sur la pelouse de Naples. L’entame de rencontre est bonne pour les Rossoneri qui parviennent à mener 0-2 à la 31e minute grâce à un doublé d’Olivier Giroud. Cependant, les hommes de Rudi Garcia recolle au score (2-2) grâce à des réalisations de Matteo Politano (50′) et Giacomo Raspadori (63′). Un résultat qui permet aux Milanais de rester sur le podium de la Serie A derrière l’Inter Milan et la Juventus Turin. De l’autre côté de la Manche, Newcastle était aussi en déplacement. Sur la pelouse de Wolverhampton, le 2-2 était aussi au rendez-vous. Malgré le doublé de Callum Wilson, les Magpies ne sont pas parvenus à s’imposer, et pointe aujourd’hui à la sixième place de Premier League.