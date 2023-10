Même si le PSG a énormément évolué durant l’intersaison, cela n’empêche nullement Luis Enrique d’avoir une réelle confiance en ses joueurs. De là même à se placer comme de solides candidats à la victoire finale en Ligue des Champions selon lui.

Ce mercredi soir, le PSG se rend en terrain hostile en marge de la deuxième journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. Après leur victoire face au Borussia Dortmund au Parc des Princes lors de la journée précédente, les hommes de Luis Enrique auront forcément à cœur de confirmer face à Newcastle. Ce déplacement sera également l’occasion d’observer comment se comporte ce nouveau PSG loin de ses bases dans le cadre de la plus prestigieuse des compétitions.

Et alors que nous sommes qu’aux prémices, Luis Enrique a accordé quelques mots au site officiel de l’UEFA. L’occasion pour lui de s’exprimer sur plusieurs sujets. Du statut de ses ouailles en LDC, à Kylian Mbappé, en passant par son style de jeu… le technicien s’est livré.

La Ligue des Champions

« La seule chose qui ne soit pas bonne pour le club, la ville et les supporters, c’est que cela devienne une obsession, parce qu’il y a au moins huit équipes qui peuvent gagner la Ligue des champions ; et la Ligue des champions n’est pas une compétition qui récompense la constance. Ce n’est pas un championnat normal, ce n’est pas un tournoi que la meilleure équipe de l’année remporte. Non, la Ligue des champions dépend de la manière dont vous jouez dès la phase de groupes en septembre, octobre et novembre, mais vous ne jouez plus jusqu’en mars. Il faut être au top pour passer la phase de groupes, puis être à nouveau très bon en mars. »

Un statut de favori ?

« Il y a beaucoup de facteurs et beaucoup d’équipes de notre niveau qui veulent gagner. Cela ne veut pas dire que nous nous apitoyons sur notre sort, non, cela veut dire que nous sommes l’un des favoris – appelez cela comme vous voulez – dans la lutte pour le titre, et c’est notre objectif. Nous verrons ce qui se passera plus tard, car la compétition commence à placer les équipes là où elles devraient être, mais en termes de potentiel, je ne pense pas qu’il y ait une équipe qui soit meilleure que la nôtre, et je le pense vraiment. Je pense qu’il y a beaucoup d’équipes similaires à la nôtre, et nous devons essayer d’aborder le tournoi en donnant le meilleur de nous-mêmes pour avoir une chance réaliste. Mon approche et ma préparation sont une chose, mais avoir une vraie chance en est une autre. »

Kylian Mbappé

« Je dois dire que je connaissais déjà Mbappé en tant que footballeur avant de venir au club ; c’est un joueur de haut niveau, de classe mondiale. Ce que je peux ajouter, c’est que son potentiel technique et physique me conforte dans l’idée qu’il est sans l’ombre d’un doute le meilleur joueur du monde, et je ne dis pas cela uniquement parce que je suis son manager, mais pour ce que je vois en général. Cependant, je pense aussi qu’il fait vraiment partie du cercle fermé des trois ou quatre joueurs d’élite qui peuvent prendre sur eux et gagner un match à eux seuls et, pour moi, Kylian est le numéro un. Et même si cela semble impossible, « Kylian la personne » est encore mieux que « Kylian le joueur », simplement de par ce qu’il apporte en dehors du terrain, son attitude, ce qu’il fait ressortir de ses coéquipiers, le sourire qu’il affiche à chaque séance d’entraînement. Il est exigeant, il est compétitif. Nous avons la chance non seulement d’avoir un joueur aussi spécial et unique, mais aussi d’avoir un joueur qui apporte des valeurs importantes et qui est un bon modèle pour tout jeune joueur ou jeune supporter. »

Son style de jeu

« C’est ce que nous essayons de transmettre. C’est la même chose que nous faisons avec nos fans, en leur disant que nous jouerons les matches de la même manière, peu importe si nous jouons bien ou pas, mais c’est l’idée. C’est comme ça qu’on va jouer. J’aime transmettre cette idée à mes joueurs parce qu’il est séduisant de penser que l’on aura beaucoup plus le ballon et que l’on se créera plus d’occasions que l’adversaire si ce dernier n’est pas à son meilleur niveau et que l’on est à notre meilleur niveau. On propose de jouer le match de la même manière. Nous ne pouvons pas spéculer. Je me fiche de savoir si nous gagnons 2-0 ou 3-0. Nous devons continuer à jouer de la même manière. Si vous faites quelque chose de bien, répétez-le encore et encore. Cela mène à la perfection. Nous cherchons à gagner en utilisant nos armes tout au long du match. Nous ne spéculons pas. »

