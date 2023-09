Comme à l’accoutumée, à la fin du mois d’août, le PSG et tous les clubs engagés en compétitions européennes font parvenir à l’UEFA une liste de joueurs. Pour le club de la capitale, un rebondissement de taille est à souligner.

Au cours de ce mercato estival, le PSG a enregistré pas moins de douze recrues en prenant en compte la signature et le prêt dans la foulée de Xavi Simons. Par ailleurs, le dégraissage de l’effectif a également été fait. Si le mercato d’été 2023, certains éléments pourraient encore quitter le Paris Saint-Germain, et c’est le cas de Marco Verratti. Toutes les informations vont dans ce sens, et la direction Rouge & Bleu va dans ce sens, sans pour autant s’exprimer publiquement et clairement. Les actes valent plus que les mots. En effet, selon Fabrice Hawkins d’RMC Sport, au moment de communiquer sa liste UEFA pour les joueurs qui disputeront la campagne européenne avec le PSG, le nom de Marco Verratti n’apparaîtra pas. Une première depuis l’arrivée de l’Italien sous les cieux parisiens au cours de l’été 2012. L’avenir du milieu de terrain au Paris Saint-Germain s’assombrit.

🚨🚨 BREAKING : Marco Verratti n’est PAS PRÉSENT sur la liste communiquée par le PSG à l’UEFA pour la LDC ❌🇮🇹



Hugo Ekitike est lui aussi absent de cette liste ❌🇫🇷



En revanche, Keylor Navas et Presnel Kimpembe sont bien présents ✅



[@FabriceHawkins]

Par ailleurs, outre l’absence de Marco Verratti, Hugo Ekitike ne prendra pas part à la campagne européenne du PSG lui aussi. En revanche, Keylor Navas, qui ne semblait plus entrer dans les plans de Luis Enrique, devrait bien être présent dans la liste UEFA parisienne. En convalescence, le nom de Presnel Kimpembe figurera également dans cette liste.