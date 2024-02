LdC : Marquinhos incertain pour Real Sociedad / PSG ?

Pour le compte des huitièmes de finale de Ligue des Champions, le PSG se prépare à affronter la Real Sociedad à Saint-Sébastien. Pour ce déplacement, Luis Enrique pourrait devoir faire sans son capitaine Marquinhos.

Lors de la victoire 0-2 sur la pelouse du FC Nantes le 17 février dernier, Marquinhos a cédé sa placé à la 69e minute de jeu à Lucas Beraldo. Le capitaine du PSG a, pour le match suivant face au Stade Rennais (1-1), déclaré forfait. En effet, touché au mollet, le Brésilien reste au repos et ne participe pas aux séances d’entraînement normalement. Pour nos confrères de L’Equipe, « le cas du défenseur pose question« . En effet, à deux jours du déplacement en principauté pour y affronter l’AS Monaco et à une semaine du déplacement sur la pelouse de la Real Sociedad, Marquinhos n’a pas participé à la séance du jour au Campus PSG avec le reste du groupe. « Le mollet du Brésilien est toujours douloureux. Une zone compliquée à guérir sans repos« , relate L’Equipe.