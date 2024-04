A l’approche du choc entre le PSG et le FC Barcelone pour les quarts de finale de C1, aucun paramètre n’est à omettre. Celui des joueurs sous le menace d’une suspension pour le match retour est à passer au peigne fin également, tant il aura son importance ce mercredi (21h sur Canal +) au Parc des Princes.

Les revues d’effectifs, les formes des uns et des autres, ou même la météo, pour la préparation d’un tel choc en Ligue des Champions, rien n’est laissé au hasard. C’est ainsi que le paramètre de la menace de suspension entre également dans la préparation du quart de finale aller de C1 entre le PSG et le FC Barcelone. En effet, celui-ci pourrait avoir une incidence directe sur le match retour, mais également sur la façon de jouer face à ses adversaires directs pour un camp comme pour l’autre. Concernant le Paris Saint-Germain, trois joueurs sont concernés : Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Lucas Hernandez. Si les deux premiers sont plutôt annoncés remplaçants, l’international et champion du monde français devra lui redoubler d’attention afin de pouvoir prendre part au match retour qui se jouera le 16 avril prochain (21h sur Canal +) au Stade de Montjuic de Barcelone.

Pour le FC Barcelone la liste est plus conséquente. En effet, Xavi devra composer avec ce paramètre pour huit de ses joueurs : Ronald Araujo, Andreas Christensen, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Ferran Torres et Joao Félix. Les Catalans comptent eux une majorité de titulaires ou potentiels titulaires qui joueront avec la menace d’une suspension au dessus de leur tête ce mercredi au Parc des Princes.