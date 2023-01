-LDC – Sadio Mané trop juste pour PSG / Bayern ?

Dans environ trois semaines, le PSG et le Bayern Munich se feront face en marge du huitième de finale aller de Ligue des Champions. Une échéance XXL que pourrait bien manquer Sadio Mané.

C’est une blessure qui est très mal tombée, c’est le moins que l’on puisse dire. Une semaine avant le début de la Coupe du monde, Sadio Mané a dû faire face à une terrible réalité. Touché au tendon externe du genou, l’international sénégalais devait donc faire une croix sur le Mondial au Qatar. Et un peu plus d’un mois plus tard, le joueur n’est, bien évidemment, pas encore remis. Ce qui n’est pas étonnant, une blessure de ce type entraînant généralement trois à quatre mois d’indisponibilité.

Un forfait de taille en prévision

Côté Bayern, l’espoir était de mise afin de récupérer Sadio Mané avant le 14 février prochain, date de la rencontre face au PSG. Néanmoins, ce jour, le Mundo Deportivo vient jeter un froid monumental dans ce dossier pour les supporters munichois. Ainsi, si son protocole de retour suit son cours, l’ancien attaquant de Liverpool pourrait ne pas être sur pieds assez rapidement. On le sait à Munich, la course contre la montre est lancée, mais malgré tous leurs efforts, le joueur aura sans nul doute besoin de plus de temps. Une source à MD glisse que ce genre de blessure ne doit pas être pris à la légère et qu’un temps de récupération doit être observé dans le but de limiter une potentielle rechute. Sadio Mané pourrait donc reprendre la compétition en douceur et donc faire l’impasse sur ce huitième de finale aller. Un sacré coup dur en perspective pour Julian Nagelsmann et ses hommes.