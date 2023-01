CDF – Quand le PSG va affronter l’un de ses Ultras

Ce soir (20h45, BeIN Sports 1), le PSG affronte le Pays de Cassel dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre durant laquelle les joueurs du club de la capitale vont affronter et de leur plus fervents supporters.

Le PSG affronte ce soir l’équipe de Régional 1, le Pays de Cassel, dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre de gala pour le club de sixième division mais également pour son capitaine, Alexis Zmijak (34 ans). En effet, ce dernier est un fervent supporter du PSG et fait partie du Collectif Ultras Paris (CUP). Cet électricien dans la vie de tous les jours a adhéré aux ultras parisiens il y a deux ans.

« Je voulais être parmi les ultras, car pour moi, le football, ça se vit avec passion »

« J’ai adhéré il y a deux ans. Je voulais être parmi les ultras, car pour moi, le football, ça se vit avec passion. Je veux être à fond, pas juste regarder le match. Quand je vais au Parc des Princes, ça n’est pas pour aller en tribune présidentielle« , explique le défenseur central dans une interview accordée au Parisien. Son emploi du temps ne lui permet pas d’assister à tous les matches du PSG au Parc. Cette saison, il a assisté à deux rencontres, celle contre Monaco (1-1) et le Classico (1-0). « J’ai passé un superbe moment au Parc, avec cette victoire et l’anniversaire de Nautecia (un groupe d’ultras parisiens). En tribune Auteuil, j’ai vécu des choses vraiment fortes en tant que supporter. »

Fan de Sergio Ramos

Ce défenseur central, fan de Sergio Ramos, explique ne pas avoir de stress avant ce match contre le PSG. « Je n’ai pas de stress avant ce match. On n’a rien à perdre, c’est la rencontre d’une vie pour nous. Et pour moi personnellement, c’est génial de me retrouver dans cette situation. Mais si Mbappé part au but, je le tacle ou pas ? Est-ce que je me dis : Attends, il doit jouer le Bayern Munich en Ligue des champions bientôt (rires) ?«