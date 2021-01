Ansu Fati, le jeune attaquant (18 ans) du FC Barcelone, s’était fracturé le ménisque en novembre. Il avait été opéré dans la foulée et son absence avait été évalué à quatre mois. Fati était donc annoncé forfait pour la double confrontation contre le PSG (16 février et 10 mars) en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Mais ce lundi soir, le FC Barcelone a communiqué sur la blessure de son jeune attaquant. Le club catalan a fait savoir “qu’Ansu Fati a subi un traitement biologique régénérateur par le Dr Ramon Cugat sous la supervision des services médicaux du club, l’évolution de sa blessure ayant suivi un cours très satisfaisant.” Le Barça n’a pas dévoilé la date de son possible retour sur les terrains mais il espère qu’il pourra être présent pour la double confrontation contre les Rouge & Bleu. C’est ce qu’espère également Ronald Koeman, entraîneur du Barça. “C’est compliqué d’estimer le temps d’absence des joueurs lors de blessures de ce genre. Il travaille tous les jours au sein du club pour aller mieux, pour être prêt physiquement. J’espère qu’on l’aura avec nous pour ces deux matches mais ça dépendra de sa situation“, a assuré Koeman en conférence de presse.