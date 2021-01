Ronald Koeman avait souligné que la Copa del Rey était le chemin le plus court pour remporter un titre. Et bien le FC Barcelone poursuit sa course après s’être imposé mercredi soir 1-2 à Vallecas contre le Rayo (“la foudre” en français) en huitième de finale. Cela grâce à des buts de Messi (69e) et De Jong (80e) après avoir été mené suite à une réalisation de Fran Garcia (63e) pour le club de deuxième division espagnole. La coupe nationale est un objectif pour les Catalans. Il suffit de voir la feuille de match pour s’en convaincre. Le turn-over était limité hier soir. La libération n’est venu qu’à la 80e minute pour le prochain adversaire européen du PSG. La faute à un manque d’efficacité. Un problème endémique dans ce Barça. Les deux adversaires les plus dangereux encore qualifiés dans la coupe espagnole se nomment Séville et Villarreal.

Le XI du Barça : Neto – Mingueza, Lenglet, Araujo, Junior (Jordi Alba 68e) – Busquets, De Jong, Riqui Puig (Pedri 68e) – Trincao (Dembélé 68e), Messi, Griezmann (Braithwaite 85e).